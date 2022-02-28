Алина Загитова в гостях у Ивана Урганта. Фото: скриншот Первого канала

Алина Загитова в гостях у Ивана Урганта. Фото: скриншот Первого канала

Российские каналы изменили телепрограмму из-за ситуации в Украине. В понедельник, 28 февраля, были убраны развлекательные программы.

С эфира сняли шоу «Пусть говорят», «Давай поженимся» и другие. Ранее из программ пропали вечерние развлекательные телепроекты.

С 28 февраля российские каналы не будут транслировать шоу, различные развлекательные проекты и сериалы. Первый канал и «Россия» теперь транслируют новости и аналитические программы, во время которых обсуждается ситуация в Украине.

В эфире «Первого канала» не стоит ожидать появления шоу «Давай поженимся», «Пусть говорят» и «Вечерний Ургант».

На «России» не покажут «Судьбу человека» и «Малахова». В эфире появилось социально-политическое ток-шоу «60 минут».