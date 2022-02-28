Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России по футболу от участия в международных соревнованиях. Информация об этом содержится в релизе ФИФА от 28 февраля.

«Вслед за первоначальными решениями, принятыми советом ФИФА и исполкомом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, сегодня ФИФА и УЕФА приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления«, – содержится в сообщении.

В организациях поддерживают пострадавших в Украине. Президенты ФИФА и УЕФА надеются на то, что ситуация в стране быстро изменится в лучшую сторону, чтобы футбол снова смог объединять людей.

Сборная России должна была сыграть отборочный матч к ЧМ-2022 в Катаре 24 марта. Также в 1/8 Лиги Европы не сможет выступить московский «Спартак». Красно-белые должны были встретиться с «Лейпцигом» 10 и 17 марта.