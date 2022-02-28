В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретились «Зенит» и «Рубин» .

Первый гол за «Зенит» забил Юри Алберто на 48-й минуте матча. Бразилец отправил мяч в ворота Юрия Дюпина с подачи Клаудиньо.

На 54-й минуте матча Клаудиньо заработал пенальти для «Зенита. Сутормин подошел к 11-метровой отметке и отправил мяч в ворота «Рубина».

Через шесть минут Виталий Лисакович воспользовался провалом в обороне «Зенита», подхватил мяч около штрафной, убежал от защитников и оказался один на один с Данилом Одоевским. Голкипер «Зенита» не смог справиться с ударом в дальний угол.

На 67-й минуте казанцы сравняли счет. Кучаев сделал пас в штрафную, а Лисакович снова обыграл Одоевского и направил мяч в ворота «Зенита».

Точку в матче поставил еще один новичок «Зенита» – Иван Сергеев. Он пяткой отправил мяч в ворота Юрия Дюпина на 90+2′ минуте матча после неразберихи в штрафной «Рубина».

В концовке матча «Рубин» мог спастись от поражения, но Одоевский потащил удар Самошникова с линии штрафной, а Зуев не попал в створ на добивании.