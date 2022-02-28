УЕФА сообщил о разрыве контракта с «Газпромом». Организация должна была спонсировать чемпионат Европы и Лигу чемпионов до 2024 года.

«УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с «Газпромом» во всех турнирах, оно вступает в силу немедленно и распространяется на все соглашения, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024″, – содержится в сообщении союза.

Ранее стало известно об отстранении сборной России от международных турниров. Национальная команда не сыграет стыковые матчи чемпионата мира 2022 года. 24 марта подопечные Валерия Карпина должны были встретиться с Польшей.

Также в Лиге Европы не сможет сыграть единственный из оставшихся российских клубов – «Спартак». Планировалось, что команда встретится с «Лейпцигом».