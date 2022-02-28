Российский футбольный союз планирует обжаловать решение ФИФА и УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее появилась информация о том, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных футбольных соревнованиях. Национальная команда не сможет сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

Также «Спартак» не сможет выступить в 1/8 финала Лиги Европы. Команда должна была сыграть с «Лейпцигом» 10 и 17 марта.

Решение вызвано отказом иностранных сборных и клубов играть с российскими футболистами из-за ситуации в Украине. Ранее от матчей с национальной командой России отказались Польша, Швеция и Чехия, которые могли встретится с подопечными Валерия Карпина в стыках к ЧМ-2022.