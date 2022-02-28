Российский футбольный союз выступил с заявлением после информации о том, что российские команды не смогут выступать на международной арене.

В понедельник, 28 февраля, ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборным принимать участие в соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации в Украине.

«Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать«, – содержится в заявлении РФС.

В союзе добавили, что такие действия раскалывают международное спортивное сообщество. РФС будет оспаривать решение ФИФА и УЕФА в Спортивном арбитражном суде.