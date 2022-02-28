Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.

«Я не хочу лезть в эти вопросы. Спорт всегда должен оставаться вне политики, но, к сожалению, сегодня этого не происходит«, – цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Футболист заявил, что продолжает любить футбол. Он с удовольствием будет играть на профессиональном уровне и после завершения карьеры.

Согласно решению ФИФА и УЕФА, сборная России не примет участия в матче плей-офф отбора ЧМ-2022 с Польшей. Встреча должна была состояться 24 марта.

«Спартак» не сможет сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы. Красно-белые были единственной командой, оставшейся в еврокубках.