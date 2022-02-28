Даниил Медведев возглавил рейтинг АТР, «Зенит» с трудом обыграл «Рубин» в матче РПЛ, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах, УЕФА разорвала контракт с «Газпромом» – самые интересные новости 28 февраля в традиционном дайджесте NVsport.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские клубы от участия в соревнованиях из-за ситуации в Украине.

ИИХФ отстранила сборную России от хоккея и лишила страну МЧМ-2023

Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила российскую хоккейную федерацию членства по итогам внеочередного заседания из-за ситуации в Украине. Сборная России не сможет сыграть на чемпионате мира 2022 года.

Даниил Медведев официально объявлен первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев расположился на первой строчке рейтинга теннисистов-профессионалов АТР. Россиянин обошел Новака Джоковича на 150 очков.

Сборную России по хоккею отстранили от этапов Евротура

Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии не стали приглашать сборную России на оставшиеся этапы Евротура.

Новички «Зенита» решили исход матча с «Рубином» в РПЛ

«Зенит» обыграл «Рубин» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. В составе команды из Санкт-Петербурга отличились Юри Алберто, Клаудиньо и Иван Сергеев.

УЕФА разорвала контракт с «Газпромом»

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о расторжении контракта с «Газпромом». Организация должна была спонсировать чемпионат Европы и Лигу чемпионов до 2024 года.