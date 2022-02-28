Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал решенеи УЕФА и ФИФА об исключении российских команд из всех международных турниров.

«Наш спорт теперь изолирован от всего мира. Реалии жизни таковы, что ждать каких-то послаблений не приходится. Думаю, что легионеры после этого разъедутся. Сидеть, играть между собой 30 матчей в сезон, не уверен, что игроки, условной сборной Бразилии согласятся на такие условия«, – цитирует Созина Metaratings.

Член комитета по этике РФС добавил, что футболисты, которые хотят прогрессировать и попасть в более серьезные чемпионаты, обязательно покинут Россию. В стране останутся только отечественные футболисты.

Созин назвал решение УЕФА и ФИФА серьезным ударом по российской футбольной индустрии.

Напомним, санкции связаны с конфликтом в Украине.