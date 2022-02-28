Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение ФИФА об отстранении команды от участия в международных матчах. Об этом стало известно в понедельник, 28 февраля.

«Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить, и российский футбол вернется на международную арену«, – цитирует Карпина Sport24.

Валерий Георгиевич добавил, что тренерский штаб национальной команды очень разочарован решением ФИФА. В сборной надеялись, что победитель четверки определится на футбольном поле. Напомним, претендентами на выход на ЧМ-2022 являлись Польша, Чехия и Швеция.

Также в Лиге Европы не сможет выступить «Спартак». Красно-белые должны были сыграть с «Лейпцигом» в марте 2022 года.