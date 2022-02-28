Бразильский форвард Юри Алберто поделился эмоциями от первого забитого мяча за «Зенит».

Напомним, в понедельник, 28 февраля, «Рубин» обыграл «Зенит» со счетом 3:2 в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Благодарен богу за этот прекрасный день, за эту возможность дебютировать в чемпионате России, за первый гол за «Зенит» и за эту важную победу, благодаря которой мы вернулись на первое место в таблице», – цитирует Алберто «Матч ТВ».

Бразильский форвард рассказал, почему во время празднования гола поцеловал ногу Клаудиньо. Алберто всегда так делает, когда партнер отдает ему хороший голевой пас. Это, по словам футболиста, будет повторяться после каждого гола за «Зенит».

В 20-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» встретится с «Уфой». Матч состоится 6 марта.