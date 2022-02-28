Форвард «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

Сергеев забил решающий гол на 90+2′ минуте матча пяткой.

Иван рассказал, что испытал самые положительные эмоции от матча.Футболисту было приятно забить решающий гол команды в дебютном матче за «Зенит».

Сергеев рассказал, что главный тренер команды попросил добавить скорости и агрессии в атаке «Зенита».

«Эпизод с голом? Оказался в нужное время в нужном месте. Вендел или бил, или простреливал, я ворвался в штрафную, и мне оставалось только подставить ногу. Получилось эффектно, но главное – что мы заработали три очка и выиграли этот матч«, – цитирует Сергеева официальный сайт «Зенита».