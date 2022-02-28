Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила российскую и белорусскую хоккейные федерации членства по итогам внеочередного заседания. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

ИИХФ приостановила участие всех сборных и клубов в любой возрастной категории из России и Белоруссии во всех соревнованиях под эгидой организации. Таким образом, национальные команды не сыграют на чемпионате мира 2022 года в Финляндии.

Также в России не состоится молодежный чемпионат мира. Соревнования должны были пройти в декабре 2022 – январе 2023 года в Новосибирске и Омске. ИИХФ будет искать новую страну-хозяйку соревнований.

Также российские команды не будут участвовать в молодежном чемпионате мира, чемпионате мира по хоккею среди юношей до 18 лет, а также молодежном женском чемпионате мира 2022 года.

В организации отметили, что это решение позволит обеспечить безопасность всех участников соревнований.