Национальная хоккейная лига заявила о приостановке отношений с российскими партнерами и других санкциях из-за ситуации в Украине. Информация размещена на официальном сайте НХЛ на русском языке.

«С этого момента мы приостанавливаем отношения с бизнес-партнерами в России и ставим на паузу работу социальных сетей и сайта на русском языке. Кроме того, мы не рассматриваем Россию в качестве проведения мероприятий НХЛ в ближайшем будущем», – содержится в сообщении.

В НХЛ обеспокоены состоянием игроков из России, ведь хоккеисты выступают в Лиге от лица своих клубов, а не страны. В организации понимают, что семьи спортсменов попали в сложную ситуацию.

В понедельник, 28 февраля, ФИФА, УЕФА, ИИХФ и другие организации запретили спортсменам из России участие в соревнованиях.