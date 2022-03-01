«Аталанта» провела матч с «Сампдорией» в чемпионате Италии в текущем сезоне. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Российский полузащитник победителей Алексей Миранчук смог не только отличиться результативной передачей, но и сам забил гол. Во втором тайме он ассистировал голландцу Тену Копмейнерсу. Итог матча россиянин закрепил на 86-й минуте. Представитель Нидерландов оформил дубль. Также в составе команды отметился Марио Пашалич.

«Аталанта» набрала 47 очков и находится на пятом месте. На счету «Сампдории» есть 26 очков и на 15-й позиции в таблице.

Напомним, в матче 23-тура итальянской Серии А с римским «Лацио» Миранчук получил травму задней поверхности бедра, но успешно восстановился.