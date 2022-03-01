«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 3:5 в матч регулярного чемпионата НХЛ. В составе столичной команды был нападающий Александр Овечкин.

Россиянин отметился ассистом, но завершил встречу с показателем полезности «-4»,

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Том Уилсон, еще один гол на счет записал Конора Шири. Российский голкипер Илья Самсонов ушел на скамейку после первого периода. В эту двадцатиминутку он пропустил три шайбы.

Среди победителей по голу забили Митчелл Марнер, Вильям Нюландер, Джастин Холл, Расмус Сандин и Пьер Энгвалль. Нападающий Илья Михеев отдал голевую передачу.

«Торонто Мэйпл Лифс» находится в топ-4 в таблице Западной конференции, «Вашингтон Кэпиталз» расположился на восьмом месте.