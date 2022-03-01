Российский нападающий Василий Подколзин забил гол в матче между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Ванкувер Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ. Его шайба не помогла выиграть канадской команде, но он сократил отставание в разгромном счете.

Встреча на арене «Пруденшал Центр» в Ньюарке завершилась победой хозяев с результатом 7:2.

В составе победителей все шайбы забрасывали разные хоккеисты. Среди них – Джек Хьюз, Егор Шарангович, Доусон Мерсер, Йеспер Бюквист, Райан Грейвз, Йеспер Братт и Даги Хэмилтон.

«Кэнакс» прервали свою серию из трех победных матчей. Кроме Подколзина, в этой команде отличился Таннер Пирсон.

Оба клуба находятся ниже десятого места в своих конференциях.