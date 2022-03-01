Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился ассистом в прошедшей встрече с «Торонто Мэйпл Лифс». Хоккеист набрал очки в восьмом матче подряд против канадской команды.

Столичный клуб уступил соперникам со счетом 3:5, однако форвард установил новое достижение. Известно, что это его самая длинная активная серия против одного клуба. Она началась 25 ноября 2017 года.

Ранее Овечкин переместился на чистое третье место по матчам в НХЛ среди россиян. На данный момент на его счете – 1250 встреч. Выше находятся рекордсмен Алексей Ковалев с 1316 матчами и Сергей Гончар с 1301 игрой.

Александр Овечкин принял участие в 53 встречах текущего сезона НХЛ, за это время он набрал 64 балла (32+32).