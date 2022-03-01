Двукратный призер Олимпиады Ирина Слуцкая заявила, что планирует избираться на пост главы Федерации фигурного катания на коньках Москвы.

В 2015 году бывшая спортсменка открыла школу фигурного катания имени Ирины Слуцкой.

«В апреле буду пытаться избираться на пост президента Федерации фигурного катания Москвы, надеюсь, у меня все получится», — заявила Слуцкая в эфире в ток-шоу «Фетисов».

Пока организацию возглавляет Ирина Рабер.

Слуцкая завершила спортивную карьеру в ноябре 2016 года. Еще раньше в процессе тренировок фигуристка стала замечать, что ей трудно дышать. Затем она начала страдать от отеков рук и ног. Известно, что ей поставили диагноз – васкулит.