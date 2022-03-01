Бывший бразильский нападающий Пеле прошел курс лечения по восстановлению от инфекции, которая возникла у него на фоне перенесенного онкологического заболевания.

По информации L’Equipe, бразилец чувствует себя стабильно, после чего смог покинуть клинику в Сан-Паулу. Теперь он продолжит реабилитацию после опухоли толстой кишки в домашних условиях.

Известно, что ранее Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Она была проведена удачно.

Бразильский футболист завершил профессиональную карьеру в 1977 году. Он выигрывал чемпионаты мира в 1958, 1962 и 1970-м.

В последние годы Пеле столкнулся с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.