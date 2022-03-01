Российская сборная по волейболу. Фото со страницы в ВКонтакте russiamensvolley

Российская сборная по волейболу. Фото со страницы в ВКонтакте russiamensvolley

Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила о переносе чемпионата мира среди мужских команд из России. Соревнования состоятся, но пройдут на территории другой страны.

Чемпионат мира по волейболу планировался с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России.

«FIVB будет искать альтернативную принимающую страну (страны), чтобы гарантировать, что глобальная волейбольная семья, включая национальные федерации, спортсменов, официальных лиц и болельщиков, будет чувствовать себя в безопасности и гордиться тем, что участвует в радостном и мирном празднике спорта», — сказано в сообщении на официальном сайте FIVB.

Ранее в России были отменены крупные международные турниры. Среди них – Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, этап Гран-при Формулы-1 в Сочи и Финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.