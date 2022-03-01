Исполнительный комитет Международного совета регби (World Rugby) принял рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и отстранила сборные России и Белоруссии от всех международных соревнований на уровне национальных команд и клубов.

Дополнительно отмечается, что согласовано полное и немедленное отстранение Федерации регби России от членства в World Rugby на неопределенное время.

«Решение было принято с учетом таких ценностей регби, как солидарность, честность и уважение», – сказано в заявлении на сайте организации.

Ранее Россия потеряла право на проведение чемпионата мира по волейболу-2022. Турнир будет проведен по расписанию, но на территории другой страны из-за конфликта с Украиной.