Сборная России по лыжным гонкам вынужденно пропустит оставшиеся этапы Кубка мира. Спортсмены не смогут бежать в Норвегии из-за отказа местной федерации принимать команду.

Соревнования стартуют 3 марта в Драммене. До начала представители Норвегии уведомили FIS о недопуске сборной России. Отметим, что Международная федерация лыжного спорта еще не отреагировала на это заявление.

Запрет на участие россиян распространяется на все мероприятия FIS в Норвегии. Это же решение относится к сборной Белоруссии.

Еще один этап Кубка мира должен был пройти в Осло 5-6 марта.

Ранее вслед за международными санкциями был отменен Финал сезона 2021/22 по лыжным гонкам в Тюмени.