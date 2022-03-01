Представители Всероссийской федерации волейбола отреагировали на решение FIVB о переносе чемпионата мира-2022 из России. По их словам, в стране также не будут проводиться матчи Лиги Наций.

Комментарии руководителей приводит пресс-служба Оргкомитета ЧМ-2022 по волейболу.

«Мы с сожалением констатируем, что грандиозное спортивное событие, к которому мы готовились не один год, масштабный праздник волейбола, не состоится», – заявил генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов.

«Почти три года команда Оргкомитета вела подготовку к Чемпионату мира, благодарю за самоотверженный труд всех сотрудников», – отметил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах России.