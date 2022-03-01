Стало известно, кого Россия планировала отправить на песенный конкурс «Евровидение»-2022. Как утверждает издание Super, ей должна была сть 18-летняя джазовая певица Ярослава Симонова.

Отмечается, что она была отобрана в закрытом формате, а решение было принято ещё в феврале.

Издание рассказало, что Ярослава с детства почти лишена зрения. Ноты она не может читать с листа и заучивает все партии на слух.

Симонова училась в Центральной музыкальной школе им. Чайковского и консерватории по классу фортепиано. Она является победительницей конкурса «Синяя птица» на «России-1», обладательницей звания «Дебют года»-2017н по версии Союза музыкальных критиков, а также премии Radio Jazz «Все цвета джаза – 2016».

В декабре то же издание называло список претендентов, в который вошли Диана Анкудинова, Александр Панайотов, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, тиктокер Даня Милохин и Егор Крид.

На днях стало известно, что Россия была исключена из песенного конкурса «Евровидение» в 2022 году.