Украинский тренер московского «Динамо» Андрей Воронин принял решение покинуть российскую команду. Уход наставника связан с текущей политической ситуацией и конфликтом России с Украиной.

О расторжении контракта сообщает пресс-служба клуба. Известно, что стороны достигли соглашения с обеих сторон.

Воронин входил в тренерский штаб Сандро Шварца с 14 октября 2020 года. Немец ранее комментировал ситуацию и не допускал, что может покинуть команду.

Во времена профессиональной карьеры Воронин выступал за «Динамо» в период с 2010 по 2014 год.

После 19 матчей москвичи набрали 39 очков и заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Напомним, накануне УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.