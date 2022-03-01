Немецкий специалист Маркус Гисдоль официально освобождён от должности главного тренера московского «Локомотива». Наставник проработал в команде с октября и отставил клуб за пределами топ-5 в таблице РПЛ.

Об уходе Гисдоля сообщает пресс-служба на сайте железнодорожников. Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера назначен 36-летний немецкий специалист Марвин Комппер. Он подготовит команду к ближайшим матчам в Кубке России и в Российской Премьер-Лиге.

«Локомотив» заработал 28 очков после 19-ти туров и занял седьмое место в рейтинге национального чемпионата.

По сообщениям РБ Спорт, команду может покинуть бразильский защитник Пабло. В этом сезоне футболист провел 13 матчей в РПЛ, забил один гол.