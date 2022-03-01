Международная федерация плавания (FINA) допустила представителей России до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены смогут выступать за границей без упоминаний государственной символики.

Главный тренер национальной команды по плаванию Сергей Чепик поблагодарил организацию за решение и отметил, что в этой ситуации FINA занимается именно поддержкой спорта.

«У нас в апреле чемпионат России. Сборы проходят на Круглом, планируем сбор в Цахкадзоре на март. Так что продолжаем работу», – приводит слова наставника Матч ТВ.

Ранее из-за конфликта с Украиной FINA отменила первенство мира по плаванию в Казани. Решение по чемпионату мира по водным видам спорта в 2022 году еще не принято.