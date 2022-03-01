Пресс-служба норвежской ассоциации лыжного спорта заявила, что представители национальной команды не смогут выступить на домашних этапах Кубка мира. Причиной стало заражение коронавирусом мужской спринтерской группы.

«В настоящее время ведётся работа для разъяснения, может ли это иметь последствия для большего количества лыжников, которые участвовали в Кубке мира в Лахти в прошлые выходные», — сказано в сообщении.

В составе команды были Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес, Пол Голберг, Ховард Солос Тёугбёль и Синдре Бьёрнестад Скар.

Ранее норвежцы запретили россиянам участвовать в турнирах в Драммене и Осло в начале марта. Пока FIS не отреагировала на это заявление.