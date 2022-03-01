26-28 февраля состоялись шесть из восьми матчей 19-го тура чемпионата России по футболу. Ещё две игры из-за внешних обстоятельств были перенесены на неопределённый срок. В туре было забито 16 голов и не зафиксировано ни одной ничьей. Хозяева победили четыре раза, гости – два. NVsport рассказывает о самых интересных событиях первых матчей в РПЛ в 2022 году.

Матч тура. «Спартак» — ЦСКА – 0:2 (Языджи, Зайнутдинов)

Дерби «Спартак» — ЦСКА всегда привлекает особое внимание зрителей, даже если одни барахтаются в середине таблицы, а другие переживают непростой процесс перестройки.

Разумеется, и в этот раз не обошлось без неотъемлемых атрибутов московского дерби: скандалы, стычки, напряженная атмосфера, споры о судейских решениях. Однако ЦСКА оказался сильнее. Звёздный новичок Юсуф Языджи забил в первом же официальном матче за армейцев, ярко сыграл другой дебютант команды Андрес Карраскаль, а Бахтиёр Зайнутдинов, похоже, постепенно становится лидером ЦСКА.

Дебюты тура. «Зенит» — «Рубин» — 3:2 (Юри Алберто, Сутормин, Сергеев – Лисакович-2)

Самый яркий и результативный матч произошёл в Санкт-Петербурге. «Зенит» провёл мощную трансферную кампанию зимой, но и «Рубин» тоже попытался серьёзно усилиться (в своих финансовых возможностях). Первый тайм вышел скудным на события – можно выделить разве что незасчитанный гол Вендела.

Самое интересное началось во второй половине. В самом начале тайма дорогой новичок Юри Алберто забил в своём первом же матче в РПЛ. Через семь минут Алексей Сутормин реализовал пенальти, и казалось, что «Зенит» спокойно доведёт матч до победы. Но не тут-то было. Почти сразу в дело вступили уже новички казанцев. Белорус Виталий Лисакович оформил дубль в течение шести минут, причем в эпизоде со вторым мячом ему ассистировал другой новичок Константин Кучаев.

На 78-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве после удаления Леона Мусаева, но почти до последней минуты успешно отбивал атаки зенитовцев. Однако последнее слово оказалось за чемпионом: ещё один новый форвард команды Иван Сергеев забил победный мяч. В результате из пяти голов встречи четыре забили игроки, перешедшие в зимнее трансферное окно.

Возвращения тура. Юрий Жирков и Фёдор Смолов. «Химки» — «Динамо» — 0:3 (Смолов, Шиманьски, Фомин)

В Подмосковье состоялись сразу два знаковых возвращения футболистов. В большой футбол после годичной паузы вернулся прославленный ветеран Юрий Жирков, а в «Динамо» вернулся воспитанник команды Фёдор Смолов. Он стал и автором победного мяча на 35-й минуте. В конце первого тайма и начале второго команды обменялись удалениями, и «Химки» продолжали бороться. Но увы, на 68-й минуте судья Кирилл Левников показал красную карточку ещё одному игроку подмосковной команды. Через три минуты поле покинул Юрий Жирков. 38-летний ветеран старался, но видно, что до оптимальной формы ему ещё далеко.

В конце встречи «Химки» совсем рассыпались, пропустив два мяча в последней десятиминутке. «Динамо» продолжает погоню за «Зенитом».

Драма тура. «Нижний Новгород» — «Урал» — 1:0 (Калинский)

«Урал» в этом сезоне порой становится жаль. Команда является одной из лучших по пропущенным мячам, но испытывает полнейшее бессилие в атаке. Так получилось и в этой игре. Мяч не шёл в ворота ни у той, ни у другой команды, а исход встречи решили события на 77-й минуте. Лео Гогличидзе сфолил в штрафной на выбегавшем один на один Ричи Эннине и получил красную карточку, которая была уже у «Урала» второй в матче. Николай Калинский реализовал пенальти, и екатеринбуржцы в очередной раз остались с «баранкой».

Камбэк тура. «Ахмат» — «Уфа» — 2:1 (Коновалов, Трошечкин – Журавлёв)

А вот кто смог проявить характер и не опустить руки после пропущенного мяча, так это «Ахмат». «Уфа» забила грозненцам в раздевалку (кстати, это всего лишь пятый гол уфимцев, забитый не Гамидом Агаларовым), но во втором тайме сперва Игорь Коновалов реализовал пенальти, а затем Александр Трошечкин в концовке встречи принёс «Ахмату» три очка. Грозный поднялся уже на пятое место в таблице и грозит зоне еврокубков.

Переносы тура. «Краснодар» — «Локомотив», «Ростов» — «Крылья Советов»

Из-за всем известной ситуации на юге России было закрыто большинство аэропортов, из-за чего топовый матч «Краснодар» — «Локомотив» и не очень топовый «Ростов» — «Крылья Советов» были отложены на неопределённые сроки. Из южных игр смогла состояться только встреча «Сочи» — «Арсенал», которую хозяева выиграли 2:0 (Ангбан, Юсупов).

Матчи 20-го тура РПЛ должны пройти по расписанию с 5 по 7 марта. «Зенит» 6 марта примет на своём поле «Уфу». Что будет с запланированными на 7 марта играми «Краснодар» — «Урал» и «Ростов» — «Сочи», пока неизвестно.