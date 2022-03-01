Сегодня в Континентальной хоккейной лиге стартуют матчи первого раунда плей-офф. Данный плей-офф уже имеет особый статус. Во-первых, его участники были определены до завершения регулярного чемпионата. В планы лиги вмешался коронавирус: из-за массовых заражений, а затем Олимпиады был отменён ряд матчей. Переносить их уже было некуда – в мае чемпионат мира, поэтому было решено досрочно остановить первенство.

Второй особенностью плей-офф стало то, что один участник следующего раунда уже определился: «Спартак» прошёл без борьбы. Дело в том, что финский «Йокерит» снялся с розыгрыша турнира и объявил о выходе из состава участников лиги.

Кроме того, совершенно неясна ситуация с легионерами: кто при нынешних условиях останется в России. При этом пока что никто, в отличие от футболистов, свои клубы не покинул.

На этом фоне сложно делать какие-то прогнозы исхода турнира. Неясно даже, будет ли он доигран вообще. Однако не будем рассматривать мрачные сценарии и понадеемся на благополучный исход.

Кто с кем играет?

В первом раунде 16 команд поделены по парам, исходя из занятых мест в конференциях.

Петербургский СКА выиграл «Запад» и встретится с занявшим восьмое место минским «Динамо». Победитель «Востока» «Металлург» сыграет со вторым иностранным клубом, оставшимся в плей-офф – «Барысом» из Казахстана.

Полностью список пар выглядит следующим образом:

СКА – «Динамо» Минск

«Йокерит» — «Спартак» (финский клуб снялся)

ЦСКА – «Локомотив»

«Динамо» Москва – «Северсталь»

«Металлург» — «Барыс»

«Трактор» — «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» — «Сибирь»

«Ак Барс» — «Авангард»

Кто выйдет в следующий раунд?

В пяти противостояниях из семи фавориты очевидны: СКА, московское «Динамо», «Металлург», «Трактор» и «Салават Юлаев» должны уверенно выходить в полуфиналы конференций. А вот ещё в двух дуэлях намечается интрига.

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» в этом сезоне бросает то в жар, то в холод. Команда обновилась после победы в турнире и выглядит аутсайдером в борьбе с более стабильным «Ак Барсом». Однако омичи уже не раз показывали, что умеют собираться в нужный момент.

Ещё запутаннее выглядит ситуация с ЦСКА и «Локомотивом». Москвичи выглядят на бумаге сильнее, но лидеры команды находятся не в лучшем физическом и эмоциональном состоянии после Олимпиады. К тому же «Локо» руководит бывший рулевой армейцев Игорь Никитин, который знает ЦСКА как облупленных. Может ли быть такое, что самый стабильный и успешный клуб последних лет в этот раз вылетит уже в первом раунде? Сейчас ситуация к этому близка как никогда.

Как будут формироваться пары следующего раунда Кубка Гагарина?

Система осталась прежней: на данный момент никто не знает своих следующих потенциальных соперников. Кроме СКА. После того, как первый раунд будет завершён, произойдёт «перепосев» команд. То есть лучшие из оставшихся команд по итогам регулярки встретятся с худшими. Поскольку «Йокерит» снялся с турнира и «Спартак» прошёл во второй раунд без борьбы, СКА в случае победы над занявшим восьмое место на «Западе» минским «Динамо» встретится с красно-белыми.

По какой формуле команды КХЛ будут проводить серии?

Здесь тоже никаких изменений: серии будут проходить до четырёх побед. Первые два матча пройдут на аренах «сеяных» команд, затем ещё две встречи на льду «несеяных», а если четырёх игр будет недостаточно, то пятый матч примет «сеяный» клуб, шестой – «несеяный», а решающий седьмой – снова «сеяный».

Аналогичен формат и в других стадиях вплоть до финала.

Когда пройдут матчи Кубка Гагарина?

Первые четыре игры первого раунда Кубка Гагарина пройдут с 1 по 8 марта, при необходимости до 14 марта будут разыграны пятые, шестые и седьмые встречи.

Полуфиналы конференций пройдут с 16 по 29 марта, финалы – с 1 по 14 апреля, а финал Кубка Гагарина – с 17 по 29 апреля.

Когда играет СКА?

У петербуржцев с минским «Динамо» намечены следующие матчи:

2 марта, 19:30. СКА – «Динамо» Минск

4 марта, 19:30. СКА – «Динамо» Минск

6 марта, 17:10. «Динамо» Минск – СКА

8 марта, 17:10. «Динамо» Минск – СКА

10 марта. СКА – «Динамо» Минск

12 марта. «Динамо» Минск – СКА

14 марта. СКА – «Динамо» Минск

Выиграет ли СКА Кубок Гагарина?

В нынешней ситуации СКА наконец-то имеет реальнейшую возможность в третий раз завоевать трофей и сравняться по титулам с «Ак Барсом». За команду говорит относительная свежесть (на Олимпиаду поехало не так много игроков), сбалансированный состав, число локальных звёзд вроде Никиты Гусева. Главная сложность – неопытный тренер. Роман Ротенберг хоть и окружён дельными специалистами, включая Валерия Брагина, но всё же практически не имел самостоятельного опыта работы. А в таком напряженном турнире, как хоккейный плей-офф, мелочей быть не может.

Однако календарь петербуржцев сейчас выглядит наиболее простым: минчан и «Спартак» они обязаны обыгрывать в четырёх матчах и выходить в финал Западной конференции. Кроме того, самый неудобный соперник СКА – их одноклубники из Москвы – имеет все шансы вылететь уже в первом раунде.

В финале «Запада» СКА с большой вероятностью достанется московское «Динамо» с неудержимым Вадимом Шипачёвым, и это противостояние обещает стать украшением нынешнего розыгрыша.

Кто фаворит Кубка Гагарина у букмекеров?

Главным претендентом на победу в Кубке Гагарина является СКА. На его выигрыш даётся коэффициент 5,5. Однако недалеко ушли от петербуржцев и два клуба из Челябинской области: на «Металлург» даются котировки 6,5, на «Трактор» — 7,0.

Равными оцениваются вероятности победы ЦСКА, московского «Динамо» и «Салавата Юлаева» — по 9,0.

Наименьшими шансами на выигрыш обладает «Динамо» из Минска: если ставка на него сыграет, то победитель получит выигрыш в 551-кратном размере.