20-й тур Российской Премьер-лиги (РПЛ) стартует 5 марта и завершится 7-го числа. В календаре чемпионата запланированы две встречи на домашних аренах южных команд. Пока их проведение не подтверждено, так как ограничения на полеты будет продлено.

В понедельник, 7 марта, «Краснодар» сыграет с «Уралом». В этот же день «Ростов» должен встретиться с «Сочи».

«Аэропорт Краснодар временно ограничен для приема и выпуска воздушных судов до 03:45 8 марта 2022 года», – написано в заявлении на сайте.

Там же указано, что вылеты возможны из ближайших точек в Сочи, Ставрополе и Минеральных Водах. Позже Росавиация продлила запрет для всех южных аэропортов.

Напомним, режим закрытого неба на юге страны начался в момент обострения конфликта между Россией и Украиной.