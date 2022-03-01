Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии команды перед началом матчей плей-офф в Континентальной хоккейной лиге. По его словам, игроки готовы бороться за Кубок Гагарина в текущем сезоне.

Встречи СКА и минского «Динамо» пройдут 2 и 4 марта в Ледовом дворце, начало запланировано на 19:30 по московскому времени. Серия продолжится до четырех побед.

«Пока не могу сказать, кто из вратарей будет играть в первом матче. Команда в хорошем тонусе, полностью готова к плей-офф. Не могу сказать, что мы будем делать ставку только на опытных хоккеистов, играть будут все лучшие», – цитирует Ротенберга «Петербургский дневник».

Напомним, регулярный сезон лиги был завершен досрочно, в середине января, из-за распространения коронавируса.