Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина решила не продолжать выступления на международных турнирах. К ним относятся все соревнования, проводимые за границей до конца сезона 2021/22.

Ранее именно эта федерация заявляла о желании выступать дальше, несмотря на отсутствие символов страны.

«Мы тоже завершаем международный сезон, ситуация усугубляется. Сейчас возвращаем команду с юношеского первенства мира, там оставаться небезопасно, чуть ли не эвакуируем. Завтра возвращаем прыжковые команды из Норвегии», — цитирует представителя национальной федерации ТАСС.

На мужском Кубке мира осталось еще четыре этапа, на женском — три. Юниорские соревнования должны завершиться 6 марта.