Норвежский лыжник Йоханнес Клебо досрочно гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира сезона 2021/22. Однозначный лидер определился после снятия россиян с последующих соревнований.

Пока Клэбо набрал 1375 баллов, а его ближайший преследователь Александр Большунов заработал только 878 очков.

Если россиянин не сможет выступить в Драммене и в Осло из-за запрета местной федерации, то норвежец, скорее всего, пропустит оба соревновательных дня из-за положительного теста на коронавирус. Заболевание было выявлено у мужской спринтерской группы.

В тройку лучших лыжников также входит финский спортсмен Ийво Нисканен (585). Однако у него отсутствуют даже математические шансы.

Клэбо заберет свой третий «Большой хрустальный глобус» в карьере и опередит Большунова с двумя титулами.