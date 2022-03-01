Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о запрете Международного союза конькобежцев (ISU) российским фигуристам. По ее словам, решение об ограничении выступлений было ожидаемым.

Международная организация сделала заявление сегодня, 1 марта.

«Чего-то подобного стоило ожидать, учитывая нынешнюю обстановку. Очень жаль, что так вышло. Конечно, соревнования станут менее зрелищными без российских фигуристов, болельщики по всему миру любят наших спортсменов. Но международная обстановка сейчас тяжелая», — цитирует Тарасову Sport24.

По мнению представителей ФФКР, данное решение носит дискриминационный характер и грубо противоречит основным принципам международного олимпийского движения.

Ограничения ISU также распространяются на российских и белорусских конькобежцев и шорт-трекистов.