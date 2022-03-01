Канадский форвард Джефф Плэтт временно прекратит выступления за «Салават Юлаев». Известно, что он покинул расположение уфимской команды и собирался уехать из России.

По информации Чемпионата, хоккеист мог улететь из страны из-за текущей политической ситуации в мире. Отмечается, что у него также есть белорусское гражданство.

В разное время он играл за минское «Динамо», ярославский «Локомотив», московский ЦСКА, финский «Йокерит» и челябинский «Автомобилист».

В регулярном чемпионате в сезоне 2021/22 в КХЛ Плэтт принял участие в 40 матчах, забросил три шайбы и отдал семь голевых передач.

Напомним, «Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина встретится с «Сибирью».