Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась против войны и насилия.

«Я играю в теннис с детства. Я всю жизнь выступала за Россию. Это мой дом, моя страна. Но сейчас мне очень страшно, как и моим друзьям и семье, — написала Павлюченкова в Твиттере. — Но я не боюсь чётко высказать позицию. Я против войны и насилия.

Личные амбиции или политические мотивы не могут оправдывать насилие. Это отбирает будущее не только у нас, но и у наших детей. Я в замешательстве и не знаю, как помочь в этой ситуации.

Я просто спортсменка, которая играет в теннис. Я не политик, не публичная личность, у меня в этом нет опыта. Я могу лишь открыто не согласиться с принятыми решениями и открыто сказать об этом.

Остановите насилие, остановите войну».

Павлюченковой 30 лет. В рейтинге WTA она занимает 14-е место и является лучшей теннисисткой России на данный момент. За свою карьеру она выиграла 12 титулов WTA в одиночном и 5 — в парном разрядах. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала «Ролан Гаррос».