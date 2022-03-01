Исполнительный комитет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) объявил о том, что российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях под ее эгидой.

В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), FIS официально отстранила представителей России и Белоруссии от соревнований до окончания текущего сезона.

«В целях обеспечения безопасности и защиты всех спортсменов на соревнованиях под эгидой FIS совет принял единогласное решение в соответствии с рекомендациями МОК, согласно которому ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона-2021/2022«, – содержится в пресс-релизе FIS.

Совет надеется на то, что конфликт в Украине прекратится как можно быстрее, и что международное спортивное сообщество восстановит спортсменов из всех стран в правах.