Спортивная компания Adidas заявила о приостановке партнерства с Федерацией футбола России. Об этом сообщает издание France-Presse со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее стало известно о том, что ФИФА и УЕФА отстранили сборные России по футболу и отечественные клубы от участия в турнирах под своей эгидой. Россия не сможет принять участия в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре.

Также из Лиги Европы исключен московский «Спартак», которые должен был побороться с «Легией» в 1/8 плей-офф турнира.

РФС планирует обжаловать решение Международной федерации футбола (ФИФА) в Спортивном арбитражном суде.

Днем ранее ФИФА и УЕФА решили лишить российские сборные флага и гимна, а также права проведения матчей на своей территории, но решились на более жесткие санкции из-за ситуации в Украине.

В форме Adidas выступали все сборные России по футболу.