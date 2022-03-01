Сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Фото: ОКР

Сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Фото: ОКР

На официальном сайте Олимпийского комитета России во вторник, 1 марта, появилось заявление относительно санкций Международного олимпийского комитета против российских спортсменов.

Представители комиссии спортсменов ОКР заявили, что оценивают рекомендации МОК относительно атлетов из России и Белоруссии из-за ситуации в Украине дискриминационными. Этот шаг трансформирует международный спорт в инструмент политических игр.

Представители комиссии считают, что решения МОК принимались под мощным давлением извне со стороны сил, далеких от олимпийского движения. Спортсмены возмущены, что их мнение не имеет никакого значения.

«Очевидно, что данное мероприятие превратится в подобие «открытой дискуссии» в угоду тем, кто призывает попросту «линчевать» российских спортсменов. Это «шанс отречься от гражданства» или попытка оправдать неправомерно налагаемые на нас ограничения и санкции?» – содержится в сообщении.