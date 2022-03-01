Юношеская сборная России по волейболу. Фото:Спорт день за днем твиттер ВФВ

Юношеская сборная России по волейболу. Фото:Спорт день за днем твиттер ВФВ

Международная федерация волейбола (FIVB) запретила российским и белорусским сборным, спортсменам и клубам участвовать в соревнованиях.

Под санкции также попали спортсмены, которые выступают на соревнованиях по пляжному волейболу и волейболу на снегу.

Решение вступило в силу во вторник, 1 марта, и будет действовать до официального уведомления. Заявление об этом размещено на официальном сайте FIVB.

Напомним, ранее Международная федерация волейбола запретила спортсменам из России и Белоруссии участие в международных и континентальных соревнованиях.

С 26 августа по 11 сентября 2022 года в России должен был пройти чемпионат мира по волейболу. Планировалось, что спортсмены будут выступать в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.