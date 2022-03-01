Единая Лига ВТБ выступила с заявлением о том, текущий розыгрыш продолжается, несмотря на то, что эстонский клуб «Калев» вышел из чемпионата, а легионеры уехали из России.

«5-7 марта продолжится чемпионат Единой Лиги ВТБ согласно утвержденному календарю», – содержится в заявлении.

По графику, 5 марта «Енисей» сыграет с «Локомотивом» из Кубани, 6 марта «Зенит» сыграет с «ПАРМОЙ-ПАРИМАТЧ», а УНИКС – с «Цмоки-Минском», а 7 марта «Автодор» сразится с ЦСКА.

В настоящий момент Лига обсуждает с клубами вопросы оптимизации расписания.

Напомним, из единой Лиги ВТБ вышел «Калев». В соответствии с регламентом чемпионата все прошедшие матчи с участием команды из Эстонии аннулированы.

На данный момент польская «Зелена Гура» приостановила участие в чемпионате.

По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд Лиги выйдут в плей-офф и сыграют в сериях до трех побед.