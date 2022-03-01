Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал отстранение российских лыжников от оставшихся этапов Кубка мира – 2021/2022.

«Пусть соперники соревнуются, а с их стороны это только проявление слабости. Скажем так, они нам не друзья и не товарищи. Надежда была, что мы примем участие в этапе, поскольку уже приехали сюда. Вчера экстренное совещание совета FIS длилось около трех часов и окончательного решения не было, поэтому надежда еще оставалась«, – цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Бородавко добавил, что тяжелее Наталье Непряевой. Она – лидер общего зачета Кубка мира, а сейчас существует вероятность, что она его не получит. Специалист считает, что норвежцы и шведы не хотят видеть российских спортсменов на пьедестале.

Бородавко рассказал, что молодые российские спортсмены примут участие в Универсиаде. В конце марта пройдет чемпионат России. Также в российских соревнованиях могут принять участие гонщики из Беларуси и Казахстана.