Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт ответила, хочет ли войти в тренерский штаб национальной команды.

Юрлова-Перхт рассказала, что во время выступлений в соревнованиях, не задумывалась о работе в команде. Она считает, что для работы тренером в сборной России нужен практический опыт, так как это большая ответственность.

Однако Екатерина привела в пример Алексея Волкова, который стал тренером национальной команды сразу после завершения спортивной карьеры. Он смог поделиться своим опытом с биатлонистами сборной России.

Екатерина Юрлова-Перхт – чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призер чемпионата мира в масс-старте, победитель и призер этапов Кубка мира и чемпионка европы в гонке преследования.