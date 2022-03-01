Пресс-служба Междунарождной федерации хоккея с мячом (FIB) заявила о переносе чемпионата мира 2022 года из Сыктывкара.

«Международная федерация хоккея с мячом (FIB) приняла решение перенести чемпионаты мира 2022 года из России после рекомендаций международных спортивных организаций. Это решение касается мужского чемпионата мира в Сыктывкаре и юношеского чемпионата U17 в Кемерово», – содержится в заявлении FIB.

Также сборная России не сможет принять участия в чемпионатах мира в Швеции. Там пройдут соревнования среди женщин, девушек до 17 лет и юношей до 19 лет.

Ранее Международные олимпийский комитет выпустил заявление, в котором призвал международные спортивные федерации отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях из-за ситуации в Украине.