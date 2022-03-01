Международная федерация баскетбола (FIBA) сообщила об отстранении сборных и других команд и официальных лиц из России от участия в соревнованиях под эгидой организации.

25 марта пройдет заседание центрального совета FIBA. После него появится информация о дальнейших решениях.

Напомним, ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях. Такое решение принято из-за ситуации в Украине.

От участия в международных соревнованиях уже отстранены российские футболисты, хоккеисты, волейболисты, биатлонисты, лыжники, фигуристы, конькобежцы и другие спортсмены. Чиновники также отменили спортивные соревнования, которые должны были пройти в России.