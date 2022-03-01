Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных стартах решением Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) во вторник, 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Спортивные чиновники приняли такое решение в связи с ситуацией в Украине, руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета, выпущенными накануне.

Санкции касаются чемпионата мира 2022 года по легкой атлетике в американском штате Орегон (с 15 по 24 июля), чемпионата мира – 2022 в помещении, который должен пройти в Белграде (Сербия) с 18 по 20 марта и командного чемпионата мира в Маскате (Оман).

Также World Athletics планирует приостановить деятельность Федерации легкой атлетики Белоруссии. Этот вопрос рассмотрят на следующем заседании, которое пройдет 9-10 марта.