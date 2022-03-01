Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию из Японии Юдзуру Ханю отказался от участия в чемпионате мира 2022 года из-за травмы. Об этом сообщает Федерация конькобежного спорта Японии.

По информации источника, Ханю до сих пор восстанавливается после растяжения правого голеностопного сустава, которое он получил на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В составе сборной Японии Ханю заменит Као Миура.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 по 27 марта в Монпелье (Франция).

Ранее появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев не допустил к участию в чемпионате мира российских и белорусских фигуристов. В составе сборной России должны были выступить действующие чемпионы Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.