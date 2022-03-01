Автомобильный бренд Peugeot расторгает контракт с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» из Сербии Новаком Джоковичем. Об этом сообщает издание EL Espanol со ссылкой на генерального директора автомобильной корпорации Stellantis.

Peugeot начал сотрудничество с Новаком Джоковичем в 2014 году. Компания была самым крупным спонсором теннисиста.

По информации источника, расторжение контракта с Джоковичем связано с его позицией относительно вакцинации против коронавируса и связанным с этим скандалом на Открытом чемпионате Австралии. Сербский репортер Саша Озмо уже опроверг эту информацию.

Напомним, Новак Джокович не смог принять участие в Australian Open в январе 2022 года. Теннисист хотел въехать в страну с медотводом от коронавируса, но местные власти посчитали его недостаточным основанием для освобождения от вакцинации.